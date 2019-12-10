أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الخليفي: 106 آلاف قرض عقاري للمواطنين منذ بداية 2019

Google+ Print
الخليفي: 106 آلاف قرض عقاري للمواطنين منذ بداية 2019 الخليفي: 106 آلاف قرض عقاري للمواطنين منذ بداية 2019

الرياض – مباشر: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، أحمد الخليفي، اليوم الثلاثاء، إن الإقراض من البنوك وشركات التمويل ارتفع من 12 بالمائة إلى 19 بالمائة من المحفظة التمويلية وأصبح يضاهي الإقراض الاستهلاكي.

وأضاف الخليفي، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، أن هناك 106 آلاف قرض عقاري منذ بداية العام من المصارف وشركات التمويل، مشيرا إلى نمو قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8 بالمائة، لتصبح 6.2 بالمائة من تمويلات المصارف وشركات التمويل، ارتفاعا من 2 بالمائة قبل عامين.

وأشار الخليفي، إلى أن هناك 4 أنشطة في القطاع الخاص نمت من 4 إلى 6 بالمائة، وتمثل 30 بالمائة من الناتج المحلي، مؤكدا أن السيولة النقدية بالقطاع المصرفي أو ما يسمى بالكتلة النقدية جيدة.

ولفت محافظ "ساما"، إلى أن المؤسسة سمحت للمصارف فتح الحسابات المصرفية عن بعد وتجاوزت الآن 80 بالمائة لفتح الحسابات المصرفية.

ترشيحات:

وزير الاقتصاد السعودي يتوقع إنهاء 2019 بمعدلات جيدة للبطالة

الوزراء السعودي يقر موازنة 2020 بجلسة استثنائية

خادم الحرمين الشريفين: صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020

وزير المالية السعودي: 131 مليار ريال عجزاً متوقعاً خلال 2019

وزير المالية: 1.02 تريليون ريال إجمالي الإنفاق بموازنة السعودية 2020

أبرز 5 أرقام في موازنة السعودية 2020

أبرز التوجهات الاستراتيجية لموازنة السعودية 2020

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر