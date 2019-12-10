الخليفي: 106 آلاف قرض عقاري للمواطنين منذ بداية 2019

الرياض – مباشر: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، أحمد الخليفي، اليوم الثلاثاء، إن الإقراض من البنوك وشركات التمويل ارتفع من 12 بالمائة إلى 19 بالمائة من المحفظة التمويلية وأصبح يضاهي الإقراض الاستهلاكي.

وأضاف الخليفي، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، أن هناك 106 آلاف قرض عقاري منذ بداية العام من المصارف وشركات التمويل، مشيرا إلى نمو قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8 بالمائة، لتصبح 6.2 بالمائة من تمويلات المصارف وشركات التمويل، ارتفاعا من 2 بالمائة قبل عامين.

وأشار الخليفي، إلى أن هناك 4 أنشطة في القطاع الخاص نمت من 4 إلى 6 بالمائة، وتمثل 30 بالمائة من الناتج المحلي، مؤكدا أن السيولة النقدية بالقطاع المصرفي أو ما يسمى بالكتلة النقدية جيدة.

ولفت محافظ "ساما"، إلى أن المؤسسة سمحت للمصارف فتح الحسابات المصرفية عن بعد وتجاوزت الآن 80 بالمائة لفتح الحسابات المصرفية.

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