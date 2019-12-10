زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "زين السعودية" عن إكمال المرحلة الأولى لأكبر شبكة جيل خامس (5G) بالشرق الأوسط .

وقال الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة "زين السعودية" بحسب بيان تلقاه "مباشر" اليوم الثلاثاء، إن إنجاز شركة زين السعودية التطوّر المتسارع والخدمات النوعية للثورة الرقمية التي يشهدها العالم من حولنا.

وأضاف بن سلطان : يعدّ هذا الإنجاز نوعياً في توقيته، إذ يتزامن مع ارتقاء المملكة السريع في عدة تقارير دولية مرموقة، وتحديداً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتابع: يعد هذا الانجاز نوعياً في حجمه كأوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس، والذي ساهم في وضع المملكة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

كما نوّه الأمير نايف بتزامن إنجاز شركة زين للمرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس (G5) مع تنامي الدور المحوري للمملكة على مستوى الاقتصاد العالمي، وترؤسها مجموعة دول العشرين (G20)، كأول بلد عربي ينال هذا الاستحقاق.

كما أكد نايف على التزام الشركة في أن تواكب طموحات المملكة الاقتصادية كشركة ريادية في توظيف الكفاءات الوطنية الشابة على نحو خاص، حيث بلغت نسبة السعودة نحو 86 بالمائة باجمالي نسبة الكوادر القيادية الشابة التي بلغت 92بالمائة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، إن الشركة تؤكد التزامها بمسار الريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار الدغيثر، إلى أن إعلان زين بإنجاز المرحلة الأولى من الجيل الخامس، يأتي في وقت تشهد فيه زين أفضل أداء تشغيلي لها، من خلال تحقيقها لأفضل نتائج ربحية للعامين الماضيين، بعدما تحولت إلى الربحية وبإجمالي 332 مليون ريال للعام 2018، و380 مليون ريال للتسعة اشهر الأولى من العام 2019.

الجدير بالذكر أن زين السعودية أنهت المرحلة الأولى من خدمات شبكة الجيل الخامس، والمكونة من 2600 برج موزعة في 27 مدينة، والتي تضمن زين من خلالها توفير أبرز الخدمات والمميزات لقطاع الافراد والاعمال بأسعار تنافسية.