تسارع التضخم في الصين لأعلى مستوى في 8 أعوام

مباشر: تسارع التضخم في الصين إلى مستوى هو الأعلى في 8 سنوات تقريباً خلال الشهر الماضي، مع قفزة في تكاليف بعض مكونات الغذاء.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4.5 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل زيادة 3.8 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد عالمياً 4.5 بالمائة في الشهر الماضي.

وتعتبر قراءة التضخم في الصين خلال الشهر الماضي هي الأعلى منذ يناير/كانون الثاني عام 2012.

وارتفع مؤشر تكاليف الغذاء بنحو 19.1 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة زيادة فيما يزيد عن 11 عاماً ومقابل 15.5 بالمائة الصعود المسجل في أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب البيانات، فإن القفزة في أسعار الغذاء جاءت مع زيادة أسعار لحوم الخنازير بنحو 110.2 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي.

وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، فتراجع إلى 1.4 بالمائة في الشهر الماضي بدلاً من 1.5 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وتهدف الصين إلى أن يسجل معدل التضخم 3 بالمائة في عام 2019 بأكمله، مع العلم بأنه بلغ 2.8 بالمائة في فترة الـ11 شهراً من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي بيانات منفصلة، فإن مؤشر أسعار المنتجين في الصين تراجع بنسبة 1.4 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، ليكون الهبوط الشهري الخامس على التوالي.

ويقارن هذا الهبوط مع انخفاض بنحو 1.6 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي وكذلك التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع 1.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.0384 يوان.