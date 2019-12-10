وزير المالية السعودي: لن يكون هناك ضرائب ورسوم جديدة بـ2020

الرياض – مباشر: قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إنه لن هناك تغييرا على منظومة الرسوم والضرائب خلال عام 2020.

وأضاف الوزير، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إن العام المقبل لن يشهد تغييرا عما أعلن سابقا ولن يكون هناك ضرائب جديدة.

وأكد الجدعان، أنه لن يكون هناك المزيد من الرسوم والضرائب إلا بعد بدراسة آثارها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على تنافسية الاقتصاد، وتنافسية الصادرات والواردات.

ولفت الجدعان، إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال حديثه في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء للإعلان عن الميزانية تحدث عن أهمية زيادة الإيرادات والاستدامة المالية.

وأكد الوزير، أن وزارة المالية مستمرة في التزامها بالصرف خلال 60 يوما لمستحقات القطاع الخاص والمقاولين، مشيرا إلى أنه تم دفع 99 بالمائة من المستخلصات خلال 30 يوما وليس 60 يوما.

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