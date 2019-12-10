سوق الأسهم السعودية يهبط 0.3% بداية التعاملات

الرياض- مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي خلال مستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، الثلاثاء، تراجعاً بفعل هبوط أغلب القطاعات أبرزهم المواد الأساسية والبنوك.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت الرياض، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.30 بالمائة إلى مستوى 8095.62 نقطة ليفقد من خلالها 24.39 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم الأحساء بنسبة 2.77 بالمائة، وتلاه سهم مكة بنحو 2.48 بالمائة، إضافة إلى سهم أنعام القابضة بنسبة 2.45 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم أسمنت ينبع بنسبة 3.27 بالمائة، كما تراجع سهم جازادكو بنسبة 2.62 بالمائة، وتلاهما سهم أسمنت العربية بنسبة 2.37 بالمائة.

وكان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 75.69 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط في الحجم بنحو 2.81 مليون سهم.

وتراجع المواد الأساسية بنسبة 0.52 بالمائة، وتراجع البنوك بنسبة 0.29 بالمائة.

وفي المقابل تصدر قطاع الطاقة بنسبة 1.09 بالمائة، وتلاه المرافق العامة بنسبة 0.59 بالمائة.

وكان محللون قد توقعوا لـ"مباشر" أن يواصل المؤشر العام للسوق السعودي حركة الارتفاع التي بدأها منذ 3 جلسات سابقة، وسط حالة من التفاؤل حيال بدء إدراج أرامكو غداً الأربعاء وتوقعات بزخم في السيولة.

وواصل سوق الأسهم السعودية "تداول" مكاسبه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، ليسجل ارتفاعه الثالث على التوالي، ويصعد لأعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب الماضي، وسط تحسن ملحوظ للسيولة.

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