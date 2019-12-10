وزير الاقتصاد السعودي يتوقع إنهاء 2019 بمعدلات جيدة للبطالة

الرياض – مباشر: قال وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، محمد التويجري، إن تحدي البطالة هو التحدي الأول للقيادة والمنظومة بشكل عام، ولا يمكن أن يتم النظر للموضوع بجزئية وإنما بشمولية.

وأضاف التويجري، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، أن عام 2019 بدأ وكان معدل البطالة عند 12.9 بالمائة، وسيتم الإعلان الأحد القادم عن أرقام البطالة للربع الثالث من 2019.

وتابع: "قد ننهي 2019 بأرقام أفضل، الاقتصاد يزيد ويستوعب أعداداً جديدة من المواطنين بسوق العمل".

ورد الوزير حول سؤال إمكانية إصدار دوريات أسبوعية تحديد الوظائف الجديدة بسوق العمل، بأن هناك توجهاً من هيئة الإحصاء ليكون هناك دوريات أكثر لمعدل البطالة وسوق العمل بدلاً من صدورها بشكل ربعي.

وأكد التويجري، أن رؤية 2030 تتمتع بالتنوع الاقتصادي، وعام 2019 كان مهماً تكونت فيه قاعدة بيانات تدعم اتخاذ القرار وهي محور تصميم ميزانية 2020.

وشدد وزير التخطيط، أن الناتج المحلي غير النفطي هو المعيار الحقيقي لصحة نمو القطاع الخاص، وأصبح القطاع له دور بدأ يظهر في الاقتصاد.

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