النفط يتراجع مع البيانات الصينية المحبطة

مباشر: هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الآثار السلبية من البيانات الصينية المحبطة إضافة لترقب بيانات المخزونات الأمريكية من الخام.

وكانت صادرات الصين تراجعت في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي على عكس توقعات المحللين.

وعلى صعيد آخر، يركز المستثمرون على التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كون التصعيد في الأوضاع بين الجانبين من شأنه التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي وبالتبعية على الطلب على الخام.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأرقام الرسمية.

وتقوم الإدارة الأمريكية كذلك بتحديث مستويات إنتاج النفط الأمريكي في الأسبوع الماضي والذي استقر عند مستوى تاريخي بلغ 12.900 مليون برميل يومياً.

يجدر الإشارة إلى أن منظمة أوبك والحلفاء اتفقوا في اجتماعهم الأخير المنعقد يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول الجاري على تعميق مستويات خفض الإنتاج النفطي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل إلى 1.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 1.2 مليون برميل يومياً.

وتعلن أوبك تقريرها الشهري عن نوفمبر/تشرين الثاني غداً الأربعاء.

وبحلول الساعة 7:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 64.16 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 58.94 دولار للبرميل.