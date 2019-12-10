شركة أبحاث: توقعات بدور رئيسي للصندوق السيادي السعودي بمستوى الإنفاق

الرياض ـ مباشر: توقعت جدوى للاستثمار أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق التنمية الوطني دوراً بارزاً في الاستثمارات داخل المملكة خلال الفترة القادمة.



وأوضحت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن تحصيل صندوق الاستثمارات العامة للعائدات من اكتتاب شركة أرامكو، واكتمال أقساط عملية بيع الصندوق لـ70 بالمائة من "سابك"، سيسهم في رفع مستوى الإنفاق الرأسمالي في الاقتصاد المحلي من قِبل صندوق الثروة السيادي بدرجة كبيرة.



كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتراجع الإنفاق الجاري المقدّر في الميزانية (أكثر بنود الإنفاق جموداً) بنسبة 3 بالمائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 847 مليار ريال.

وتوقعت جدوى للاستثمار أن تشكل تعويضات العاملين (فاتورة الأجور) نحو 49 بالمائة من إجمالي الإنفاق (504 مليارات ريال)، مقارنة بـنسبة 48 بالمائة، عام 2019، وقد تم تضمين تمديد علاوة غلاء المعيشة حتى نهاية عام 2020، في أرقام فاتورة الأجور.

وقالت إنه يُتوقع أن تشكل مخصصات قطاع التعليم الحصة الأكبر من المصروفات التقديرية، وتبلغ نسبتها 19 بالمائة من إجمالي الإنفاق.

وتابعت: "هناك خفض كبير في مخصصات قطاع الخدمات العسكرية والأمنية؛ وذلك للعام الثاني على التوالي، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 8 بالمائة، على أساس سنوي، عام 2020".

كما أشارت إلى أنه يتوقع أن يشهد قطاع ”البنود العامة“ الذي يتضمن عدداً من البنود الفرعية، كالإنفاق على حصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتكاليف التمويل، زيادات سنوية في مخصصاته.

وقالت: "من غير المتوقع أن تترجم زيادة العجز إلى زيادة في مستويات الدين، حيث إنه بناءً على بيان الميزانية، سيبلغ إجمالي متطلبات الحكومة من الدين للعام القادم نحو 76 مليار ريال، التي ستؤدي إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 754 مليار ريال بنهاية عام 2020؛ ما يعادل 26 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، أمس الاثنين الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020) بحجم إيرادات يصل إلى 833 مليار ريال.

وقالت جدوى للاستثمار إنها تعتقد أن سعر 60 دولاراً للبرميل لخام برنت، ومتوسط إنتاج من النفط الخام في حدود 9.8 مليون برميل، يومياً للعام 2020، مع معدل تحويل منخفض قليلاً، يتسق مع تقديرات الإيرادات النفطية الواردة في ميزانية 2020 التي تبلغ 513 مليار ريال.

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