تراجع هامشي للأسهم اليابانية بالختام مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية بشكل هامشي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اقتراب الموعد النهائي لجولة جديدة من التعريفات الأمريكية على بعض السلع الصينية.

ومن المقرر أن تدخل رسوم أمريكية جديدة حيز التنفيذ على سلع صينية بقيمة 156 مليار دولار يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، لكن مع ذلك يوجد تعليقات إيجابية من كلا الجانبين.

وفي حين أن بكين قالت إنها تأمل في إبرام الصفقة التجارية في أسرع وقت ممكن، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعمل بشكل جيد في التوصل إلى اتفاقية مع الصين.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليهبط إلى 23410.2 نقطة.

كما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة طفيفة 0.08 بالمائة ليغلق عند 1720.8 نقطة.

وبحلول الساعة 7:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 108.59 ين.