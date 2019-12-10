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أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع عدم اليقين التجاري

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أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع عدم اليقين التجاري أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع عدم اليقين التجاري

مباشر: ارتفعت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتأثرت أسعار المعدن الأصفر بشكل إيجابي مع اقتراب الموعد النهائي لجولة جديدة من التعريفات الأمريكية على سلع صينية وذلك يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء بعد الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين وسط توقعات إبقاء معدل الفائدة كما هو دون تغيير.

ويتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يصل سعر المعدن إلى 1600 دولار للأوقية في غضون عام مع زيادة الطلب الاستثماري على الذهب.

وبحلول الساعة 7:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 2.30 دولار ليصل إلى 1467.20 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 0.1 بالمائة ليرتفع إلى 1463.28 دولار للأوقية، بأرباح 1.60 دولار.

وفي غضون ذلك، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.604.

مباشر (اقتصاد)

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