أمير قطر يكلف رئيس الوزراء بحضور قمة الرياض

الدوحة - مباشر: كلف أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني بترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيجتمع القادة الخليجيون في الرياض اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وفق قنا.

وتُعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون أول 2018.

وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقى مطلع الشهر الجاري، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووصل أمس الاثنين وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، لمدينة الرياض لحضور الاجتماعات التحضيرية التى تسبق انطلاق القمة الخليجية.

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