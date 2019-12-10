تقرير:60 دولاراً للنفط يتسق مع الإيرادات النفطية بميزانية السعودية 2020

الرياض ـ مباشر: قالت جدوى للاستثمار إنها تعتقد أن سعر 60 دولاراً للبرميل لخام برنت، ومتوسط إنتاج من النفط الخام في حدود 9.8 مليون برميل، يومياً للعام 2020، مع معدل تحويل منخفض قليلاً، يتسق مع تقديرات الإيرادات النفطية الواردة في ميزانية 2020 التي تبلغ 513 مليار ريال.

وأوضحت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أنه على ضوء حقيقة أن 98,3 بالمائة من توزيعات الأرباح الأساسية المتوقعة لأرامكو التي تبلغ 75 مليار دولار (281 مليار ريال)، يتوقع أن تتدفق إلى الحكومة عام 2020؛ فإنها تعتقد أن مبلغ الـ 513 مليار يعتبر تقديراً متحفظاً جداً.

وتابعت: "إذا نظرنا إلى أداء ميزانية عام 2019، نجد أن عجز الموازنة جاء أقل بنسبة 24 بالمائة عن العجز عام 2018 الذي بلغ 174 مليار ريال، ويبدو أن المراقبة المستمرة للمصروفات المتصلة بمختلف برامج تحقيق الرؤية، أدت إلى أن يأتي الإنفاق الفعلي أقل بدرجة طفيفة عن الإنفاق التقديري".

وقالت جدوى للاستثمار، إنه في جانب الإيرادات غير النفطية، ارتفعت هذه الشريحة بنسبة 7 بالمائة، على أساس سنوي، عام 2019؛ نتيجة للزيادة السنوية في الضرائب على السلع والخدمات كسبب رئيسي.

وأشارت إلى أن الإيرادات النفطية الحكومية انخفضت بنسبة 2 بالمائة، على أساس سنوي، عند 602 مليار ريال، حيث يتوقع أن تكون أسعار خام برنت قد تراجعت بنسبة 9 بالمائة، على أساس سنوي، إلى متوسط 65 دولاراً للبرميل خلال عام 2019.

وتابعت: "وفقاً لبيان الميزانية العامة، نما الناتج المحلي الإجمالي الفعلي المقدر عام 2019 بنسبة 0.4 بالمائة، مقارنة بـتوقعاتنا التي كانت عند 0.2 المائة، أما بالنسبة لعام 2020، فيتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 بالمائة، مقارنة بـتوقعاتنا عند 2.1 بالمائة".

وأضافت قائلة: "جاء في بيان الميزانية أن متوسط التضخم يتوقع أن يبلغ 2 بالمائة عام 2020، مقارنة بـتقديراتنا، عند 1.1 بالمائة، مقابل متوسط تضخم عند - 1 بالمائة للعام 2019 (مقارنة بـتقديراتنا، عند - 1.2 بالمائة).

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، أمس الاثنين الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020) بحجم إيرادات يصل إلى 833 مليار ريال.

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