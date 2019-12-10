الغرف السعودية: ميزانية 2020 ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد

الرياض ـ مباشر: أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية، أن ميزانية المملكة 2020 لها انعكاسات إيجابية على حركة الاقتصاد وذلك لاستمرار معدلات الإنفاق في المشاريع الكبرى في المملكة.

وأضاف سليمان بن صالح العثيم، وفقاً لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الميزانية الضخمة التي تجاوزت حاجز التريليون ريال ستنعكس أيضاً قطاع التعدين الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة.

كما أوضح أن رؤية المملكة 2030 استهدفت النهوض بالقطاع وفق استراتيجية التعدين السعودية لتحقيق 4.8 تريليون ريال، وتسعى المملكة من خلال المشروعات التعدينية لتصبح من بين الدول العشر الأولى في إنتاج الألمنيوم، إلى جانب مضاعفة إنتاجها من الذهب والمعادن إلى 10 أضعاف إنتاجها الحالي.

وأكد العثيم أن القطاع الخاص في المملكة يمتلك الخبرات والقدرات التي تمكنه من إدارة وتنويع المداخيل، ومن بينها قطاع التعدين، متوقعاً صدور نظام التعدين الجديد الذي يمكن شركات التعدين من الاستثمار الأمثل وتحديد المرجع الرئيسي لقطاع التعدين وهي وزارة الصناعة والتعدين.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، أمس الاثنين الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020) بحجم إيرادات يصل إلى 833 مليار ريال.

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