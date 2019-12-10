محللون: توقعات باستمرار تماسك السوق السعودي أعلى الـ8 آلاف نقطة

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: توقع محللون أن يواصل المؤشر العام للسوق السعودي حركة الارتفاع التي بدأها منذ 3 جلسات سابقة، وسط حالة من التفاؤل حيال بدء ادراج أرامكو غداً الاربعاء وتوقعات بزخم في السيولة.

وقال المحلل المالي علي الجعفري لـ " مباشر" أن السوق السعودي سجل منذ جلسة الخميس الماضي أداءً ايجابياً مع تحسن ملحوظ بالتداولات، وذلك مع عودة بعض المبالغ بعد الانتهاء من اكتتاب أرامكو.

وأضاف الجعفري أنه من المهم جداً أن يحافظ المؤشر العام للسوق على مستويات الـ 8115 نقطة لأنها كانت منطقة مقاومة بالنسبة للسوق.

وأشار إلى أن السوق شهد أمس ارتفاع بالسيولة حدود 4 مليار ريال، متوقعاً أن يشهد مزيدا من السيولة في الفترة المقبلة.

وأوضح الجعفري أن القطاع الرئيسي الداعم للسوق هو البنكي والبتروكيماويات واللذان ساهما بشكل كبير في ارتفاع السوق .

وتابع: "قطاع البنوك من القطاعات التي لها مكررات أرباح جاذبة في الفترة الحالية، كما أنه أكبر القطاعات التي استفادت بشكل كبير من اكتتاب ارامكو والتي ستظهر بشكل كبيرفي نتائجها المالية في الربع الرابع، ومن المؤكد أن تكون نتائجه مؤثرة جدا بالربع الأخير".

وقال الجعفري إن قطاع الأسمنت سيشهد انتعاشة خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة امشاريع الاسكان سواء من ناحية زيادة حجم المبيعات أو زيادة حجم القروض من خلال البرامج التي تقدمها وزارة الاسكان

وتوقع الجعفري أن يحافظ السوق على مستويات الـ 8050 نقطة، خاصة مع بدء ادراج سهم أرامكو.

كما توقع أن يكون حجم التداول في اول أيام إدراج السهم عالي جدا، وسيؤثر على بقية الأسهم القيادية مالم تفتتح على ارتفاع.

وأشار الى أن التأثير الحقيقي لأرامكو سيظهر بعد خمس جلسات من الادراج ، مما سيعطي تأثير على الوزن النسبي للسوق بشكل أكبر.

كما توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ" مباشر" أن يستمر السوق في الارتفاعات، و يكون محصور بين النقطتي 8080 و 8208 مع ارتفاع في السيولة.

وأضاف آل ثقفان لـ مباشر أنه بالرغم من عدم وجود أي أخبار جوهرية تؤثر على تداول اليوم، الا أن إعلان الموازنة لعام 2020 جاء متوافق مع الموازنة التمهيدية.

وأقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الموازنة العامة للعام 2020-2021، بنفقات إجمالية قيمتها 1.02 تريليون ريال، مقارنة بتوقعات العام المالي الحالي البالغة 1.048 تريليون ريال.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري أنه من المرجح أن يسهم دخول أرامكو لسوق الأسهم السعودية في تعزيز حجم وعمق السوق، وهذا بدوره مما سيشكل عامل لجذب مزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية للدخول في السوق السعودية، لا سيما أن أهم المؤشرات العالمية تستهدف الأسواق الناشئة.

وواصل سوق الأسهم السعودية "تداول" مكاسبه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، ليسجل ارتفاعه الثالث على التوالي، ويصعد لأعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب الماضي، وسط تحسن ملحوظ للسيولة.

أغلق المؤشر العام "تاسي"، مرتفعا 0.26 بالمائة، بمكاسب بلغت 21.27 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,120.01 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نهاية جلسة 28 أغسطس/ آب 2019.

من المنتظر أن تدرج شركة "أرامكو" أسهمها غداً الأربعاء في البورصة السعودية بعد أن استكملت جمعت في طرحها الذي يعتبر الأكبر عالمياً نحو 25.6 مليار دولار وسعرت سهمها عند مستوى 32 ريالاً (8.53 دولار).

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