تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الجديدة

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الأول مساء يوم الاثنين الموافق 09-12-2019م للدورة الجديدة والتي بدأت بتاريخ 29-11-2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية. وقد قرر المجلس ما يلي:

1.تعيين سعادة المهندس عبدالعزيز بن فهد الخيال رئيساً لمجلس الإدارة.

2.تعيين سعادة الأستاذ علي بن محمد السفلان نائباً لرئيس المجلس.

3.تشكيل اللجان الرئيسية التالية المنبثقة عن مجلس الإدارة:

أ- اللجنة التنفيذية:

- م.عبدالعزيز فهد الخيال رئيساً للجنة.

- أ.علي محمد السفلان.

- د.رائد عبدالله الحقيل.

- د.محمد حمد الكثيري.

ب- لجنة الترشيحات والمكافات:

-أ.محمد نزال الخالدي رئيساً للجنة.

-أ.علي محمد السفلان.

-أ.بكر عبدالرحمن المهنا.

-د.رائد عبدالله الحقيل.

ج-لجنة الاستثمار:

-أ.بكر عبدالرحمن المهنا رئيساً للجنة.

-م.عبدالعزيز فهد الخيال.

-أ.أحمد عبدالرحمن المحسن.

-د.محمد أحمد السديري.

-م.عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان.

كما تود الشركة أن توضح بأن المجلس قد أوصى في اجتماعه على تشكيل لجنة المراجعة وعرض المرشحين على الجمعية العامة للشركة للتصويت عليهم، وسيتم دعوة الجمعية والإعلان عن ذلك لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة.