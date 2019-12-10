مبيعات شركات الأسمنت السعودية ترتفع 24% خلال نوفمبر

الرياض - مباشر: ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية، بنسبة 23.8 بالمائة، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

ووفقاً للتقرير الشهري لشركة أسمنت اليمامة، ارتفع إجمالي مبيعات 17 شركة سعودية إلى 4.27 مليون طن، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، مقابل 3.45 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي.

الإنتاج والمخزون

وارتفع إجمالي إنتاج الشركات السعودية من الأسمنت خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2019، إلى 4.3 مليون طن مقارنة بـ3.54 مليون طن خلال نفس الشهر من 2018، بارتفاع بلغ نحو 22 بالمائة.

وسجل المخزون ارتفاعا هامشيا ليصل إلى 1.22 مليون طن، مقابل 1.18 مليون طن لشهر نوفمبر / تشرين الثاني 2018، بارتفاع نسبته 3.8 بالمائة.

أعلى المبيعات

وكانت أعلى مبيعات بين شركات الأسمنت السعودية، خلال الشهر الماضي، من نصيب أسمنت الجنوب، بنحو 613 ألف طن، مقابل 542 ألف طن لشهر نوفمبر / تشرين الثاني 2018، بارتفاع نسبته 13 بالمائة.

وجاءت أسمنت السعودية بالمركز الثاني، بإجمالي مبيعات بلغ 490 ألف طن، مقابل 443 ألف طن للشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع 10.6 بالمائة.

وكانت أقل المبيعات خلال الشهر الماضي، لشركة أسمنت الجوف، بمبيعات لم تتجاوز 112 ألف طن، مقابل 94 ألف طن بالشهر المماثل من 2018، بارتفاع 19 بالمائة.

وارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، نحو 18.5 بالمائة، إلى نحو 4.3 مليون طن، مقابل 3.64 مليون طن لشهر أكتوبر من العام 2018.

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