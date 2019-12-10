توضيح بشأن خيار الشراء بأسهم "أرامكو" من مدير الاستقرار السعري

الرياض- مباشر: قالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب شركة أرامكو، إنه لم يطرأ أي تغيير فيما يخص خيار الشراء بأسهم أرامكو، من قبل الاستقرار السعري

وأوضحت الشركة، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الثلاثاء أن الإعلان نص على أن ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري وذلك خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية "تداول" وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك.

كانت أرامكو قد أعلنت في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء 11 ديسمبر / كانون الأول 2019، بالرمز 2222، بتذبذب يومي 10 بالمائة.

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