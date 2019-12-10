اليوم.. انطلاق القمة الخليجية بالرياض

الرياض- مباشر: تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال القمة الخليجية الـ 145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "للدورة الأربعين للمجلس الأعلى"، بمدينة الرياض السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد استقبل الأحد الماضي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال، وفقاً لوزارة الخارجية السعودية، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ 145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "التحضيرية" للدورة الأربعين للمجلس الأعلى.

وانعقد الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني.

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