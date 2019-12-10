اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر "عرب نت" بالسعودية

الرياض ـ مباشر: تنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة الرياض السعودية، فعاليات مؤتمر "عرب نت" ، الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع مؤسسة "عرب نت" وعدة جهات أخرى.

ويستمر المؤتمر خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويتوقع أن يجتذب المؤتمر أكثر من 1500 محترف في المجال الرقمي، ويُلقي الضوء على أبرز الفرص الاستراتيجية والاقتصاد الرقمي سريع التطور في المملكة، بما يتوافق مع رؤية 2030.

وتضم قائمة المتحدثين الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية والاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية؛ وبدر بن محمد الراجحي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، الراجحي للاستثمار، وخالد البلاع، عضو مجلس إدارة مجموعة مباشر للخدمات المالية.

ويناقش المؤتمر نمو المحتوى العربي في السوق السعودي والخليجي، بالإضافة لاستعراض العديد من المواضيع مثل " تطبيقات الجوال، والاتجاهات والعادات، وإدارة العلامات التجارية والإعلام، والتجارة، وريادة الأعمال.

وذكر تقریر "واقع الاستثمارات الرقمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بین 2013 – 2018 "الذي تعده عرب نت بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة، أن السعودية تحتل المرتبة الثانیة بين دول المنطقة، من حیث نسبة المستثمرین في الشركات الناشئة.

وأضاف التقرير أن السعودیة تشهد تحسنا في الاستثمار في الشركات الناشئة في السنوات القلیلة الماضیة وهذا یعود لهدف رؤیة 2030 الذي یقضي بتقلیص اعتماد نموها الاقتصادي على قطاع النفط.

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