إعلان شركة أسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول )

بند توضيح مقدمة تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة ( الاجتماع الأول والاجتماع الثاني بعد ساعة من الأول) بتاريخ 12 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 09 ديسمبر2019م ، بفندق سويس انترناشيونال تبوك بمدينة تبوك، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماعين حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (23.45 %) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (23.45 %) تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 1441-04-12 الموافق 2019-12-09 مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق سويس انترناشيونال تبوك بمدينة تبوك وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 سبب عدم الانعقاد عدم اكتمال النصاب القانوني نسبة الحضور %23.45 أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح لا يوجد أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لا يوجد معلومات اضافية وعليه تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة. هذا وستقوم الشركة بالدعوة لاجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية الخامسة ، وسيتم تحديد موعده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول علي موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الإجتماع الثالث سينعقد بمن حضر من السادة المساهمين

مباشر (اقتصاد)