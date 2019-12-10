صفقة اليوم.. خصم 97% على حزمة التعلم العميق ومعالجة اللغات الطبيعية 

الحزمة الشاملة للتعلم العميق ومعالجة اللغات الطبيعية The Ultimate Deep Learning & NLP Certification Bundle.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 311.

المدة: 36 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التعلم العميق، وكيفية تحويل الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) إلى نظام للكشف عن الأشياء بحيث يمكنه تحديد موقع كل كائن في الصورة والتنبؤ بتصنيفه، وكذلك التعرف على أحدث الخوارزميات R-CNN وYOLO وSSD لتحقيق توازن بين السرعة والدقة في التعرف على الأشياء.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة تساعدك على إنشاء تطبيقات لاداء وظائف حقيقة مثل: تصنيف النص، والترجمة الآلية، والتنبؤ بالمخزون stock prediction، ودورة تدريبية أخرى حول كيفية استخدام التعلم العميق والتعلم الآلي وعلوم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة توصيات المحتوى التي تستخدمها جميع الشركات التي تعمل عبر الإنترنت لجذب عملائها، وزيادة المبيعات.

كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام لغة البرمجة Python ومكتبة الشبكات العصبية Keras ومكتبة TensorFlow الخاصة بجوجل لإنشاء نموذج يمكنه تصنيف الصور.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1200 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر التعلم العميق وأنظمة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتطبيقاتها من أهم التوجهات المسيطرة على المجال التقني في الفترة الأخيرة، حيث تعتمد عليها كبرى شركات التقنية لتطوير خدماتها.

فمثلًا: اعتمدت جوجل على التعلم العميق لتطوير محرك البحث ليصبح أقوى، وتطوير جيميل بإضافة ميزات جديدة ذكية مثل: Smart Compose لإكمال رسائلك تلقائيًا، وتطوير يوتيوب ليقدم لك توصيات تناسب ذوقك، وكذلك اعتمدت عليه فيسبوك لتقديم توصيات تناسبك في خلاصة الأخبار، كما اعتمدت عليه أمازون أيضًا لتطوير مساعدها الصوتي أليكسا.

كما تعتبر معالجة اللغات الطبيعية مفيدة أيضًا لتعليم الآلات القدرة على أداء المهام المعقدة المتعلقة باللغة مثل: الترجمة الآلية واستكمال الحوار وهذا ما نجده في ربوتات الدردشة التفاعلية Chatbots المستخدمة في مواقع الويب.

وبناءً على ما سبق فإن التعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) من المهارات التي زاد عليها الطلب في مجال التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة، ويمكنك الاستفادة من زيادة الطلب الوظيفي على هذه التخصصات وتطوير مهاراتك فيها من خلال الحصول على الحزمة التدريبية الشاملة (The Ultimate Deep Learning & NLP Certification Bundle) التي تقدم لك 36 ساعة من المحتوى التدريبي مع خصم 97%.

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تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 6 دورات تدريبية، و311 درسًا، وأكثر من 36 ساعة من المحتوى لمساعدتك في احترف مجال التعلم العميق وتطبيقاته.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1200 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التعلم العميق، وكيفية تحويل الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) إلى نظام للكشف عن الأشياء وليس فقط لتصنيف الصور، حيث يمكنه تحديد موقع كل كائن في الصورة والتنبؤ بتصنيفه، وكذلك التعرف على أحدث الخوارزميات R-CNN وYOLO وSSD لتحقيق توازن بين السرعة والدقة في التعرف على الأشياء.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة تساعدك على إنشاء تطبيقات تقوم بوظائف حقيقة مثل: تصنيف النصوص، والترجمة الآلية، والتنبؤ بالمخزون stock prediction. مع دورة تدريبية أخرى حول كيفية استخدام التعلم العميق والتعلم الآلي وعلوم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP) في تطوير أنظمة توصيات المحتوى التي تستخدمها جميع الشركات التي تعمل عبر الإنترنت لجذب العملاء، وزيادة المبيعات.

كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام لغة البرمجة Python ومكتبة الشبكات العصبية Keras ومكتبة TensorFlow الخاصة بجوجل لإنشاء نموذج يمكنه تصنيف الصور، وكيفية تطبيق تحليل المشاعر للعملاء. ما يساعدك على الإلتحاق بالعمل لدى أي شركة مهتمة بضمان جودة منتجاتها وتعمل على نماذج ذكاء الأعمال.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Computer Vision Applications with Deep Learning

Advanced NLP & Sequence Models with Deep Learning

Recommender System Applications with Deep Learning

The Deep Learning Masterclass: Classify Images with Keras

Sentiment Analysis Through Deep Learning with Keras & Python

Deep Learning Using Keras Through a Real-World Case Study

الحصول على الصفقة: من هنا.