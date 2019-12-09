محدث.. الأسهم الأمريكية تتراجع لأول مرة في 4 جلسات

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في لأول مرة في 4 جلسات متتالية عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب تطورات تجارية واقتصادية هامة.

وكان قطاع الرعاية الأسوأ أداءً "وول ستريت"، كما قاد سهم "آبل" خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز" بعد أن انخفض بأكثر من 1 بالمائة.

وأبدت الصين رغبتها في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في أسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك مع اعتزام واشنطن فرض جولة جديدة من التعريفات الجمركية على بعض السلع الصينية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

بينما ضغطت بيانات صينية على معنويات المستثمرين، حيث تراجع الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم للشهر الرابع على التوالي بعكس التقديرات.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 105 نقطة ليصل إلى 27909 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 3135.9 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4 بالمائة إلى مستوى 8621 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.661.