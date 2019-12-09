الحكومة: انخفاض أسعار البنزين والكاز عالميا

جي بي سي نيوز :- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار البنزين والكاز في الأسواق العالمية انخفاضا في الأسبوع الأول من الشهر الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر تشرين ثاني الماضي.

حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 9ر603 دولار للطن الى 2ر599 دولار وبنسبة انخفاض 8ر0% وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 5ر648 دولار للطن الى 2ر637 دولار وبنسبة انخفاض 7ر1% وانخفض سعر الكاز من 8ر601 دولار الى 1ر596 دولار وبنسبة انخفاض 1% في حين استقر سعر الديزل حول معدل سعره المسجل في شهر تشرين ثاني الماضي والذي بلغ 1ر571 دولار للطن.

من جانب آخر، ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون أول الحالي من 9ر440 دولار للطن الى 3ر451 دولار وبنسبة ارتفاع 3ر2%.

وكان سعر خام برنت قد حقق ارتفاعا في الأسبوع الأول من هذا الشهر وصل الى 1ر65دولار للبرميل مقارنة مع 9ر62 دولار المسجل في شهر تشرين ثاني.