وزير النقل: مخصصات موازنة 2020..تدفع تحول السعودية لمركز لوجيستي عالمي

الرياض – مباشر: قال وزير النقل السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن تخصيص 56 مليار ريال لقطاع النقل بموازنة المملكة لعام 2020، ستدفع لتحقيق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف بأن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، معتمداً بشكل رئيس على البنية التحية الضخمة لأنماط النقل المختلفة.

وأفاد الجاسر، بأن الموازنة ستدعم الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، والحرص على تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم، وتطوير الخدمات الحكومية، وخلق بيئة استثمارية واقتصادية، تمكن للقطاع الخاص من الإسهام في المشاركة بالمشروعات التنموية العملاقة في شتى مجالات الدولة.

وأشاد الجاسر بتوجيهات القيادة التي تحرص على تقديم خدمات تنموية واسعة النطاق لمواطنيها، وعلى الرعاية والدعم الذي تحظى به كافة القطاعات الخدمية بالمملكة، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.

فمن خلال الأرقام التي تضمنتها الميزانية لتؤكد وضوح الرؤية المستقبلية الطموحة، التي ستسهم في استحداث وتطوير البنى التحتية واستخدام أحدث التقنيات في قطاع النقل واللوجستيات.

وأكد أن هذا الدعم سيوفر مناخًا مناسبًا وسيذلل الصعاب، كما سيساهم في خلق فرص نمو واعدة في القطاع اللوجستي، وسيعزز من الموقع الاستراتيجي للملكة كمحور في حركة التبادل التجاري دوليًا.

وشكر الجاسر القيادة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاعات الدولة بشكل عام ولقطاع التجهيزات الأساسية ومنها النقل بشكل خاص، وذلك من خلال تخصيص مبلغ يقدر بـ 56 مليار ريال لعدد من البرامج والمشاريع الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وذلك لتطوير وتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأشار أن هذه الميزانية تجسد متانة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنها ستساعد في مواكبة الحراك الشامل الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 لديمومة التوازن والنمو الاقتصاديين.

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