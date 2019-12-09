تقرير: مورجان ستانلي يخطط لخفض 1500 وظيفة عالمياً

مباشر: كشف تقرير صحفي أن بنك "مورجان ستانلي" يعتزم خفض نحو 1500 وظيفة على مستوى العالم بما في ذلك العديد من المديرين التنفيذيين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الإثنين، أن هذه التخفيضات تميل نحو أقسام التكنولوجيا والعمليات، ولكنها تشمل أيضًا المديرين التنفيذيين في عمليات المبيعات والتجارة والبحث".

وتبلغ عملية تسريح الموظفين حوالي 2 بالمائة من القوة العاملة للبنك الأمريكي، وفقاً للتقرير.

وتعمل بنوك الاستثمار في جميع أنحاء العالم على تقليص عدد الموظفين وسط تراجع قوي في إيرادات التداول.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "مورجان ستانلي" بنحو 0.09 بالمائة إلى 49.75 دولار.