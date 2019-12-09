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محدث.. النفط يتراجع عند التسوية بفعل بيانات صينية سلبية

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محدث.. النفط يتراجع عند التسوية بفعل بيانات صينية سلبية محدث.. النفط يتراجع عند التسوية بفعل بيانات صينية سلبية

مباشر: تراجعت النفط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، بفعل بيانات صينية سلبية تبرز تداعيات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وكشفت بيانات ذكرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني على عكس توقعات المحللين كما زادت الواردات للمرة الأولى في 7 أشهر.

ويراقب المستثمرون التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع ضبابية الرؤية حتى الآن بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وفي الأسبوع الماضي، قررت منظمة أوبك وحلفاؤها من غير الأعضاء تعميق خفض مستويات إنتاج النفط بدايةً من العام المقبل ولمدة 3 أشهر على أن يتم مراجعة القرار في أوائل مارس/آذار.

ومن المقرر أن تعلن أوبك عن تقريرها الشهري في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 59.02 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 64.32 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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