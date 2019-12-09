بعد اعتماد موازنة 2020..الصحة السعودية تطلق برامج جديدة الفترة المقبلة

الرياض – مباشر: كشف وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، عن إطلاق الوزارة العديد من المشاريع والبرامج النوعية المختلفة خلال الفترة القادمة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح الدكتور الربيعة، أن تلك المبادرات والبرامج ستمثل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية وستسهم في تجويد هذه الخدمات ودفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، بحسب وكالة أنباء السعودي "واس".

وأوضح الوزير أن برنامج أداء الصحة يُعد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل.

وبيّن الدكتور الربيعة أن الوزارة نفذت عدداً من التطبيقات الرئيسة التي تسهل للمواطن استخدام التقنية الرقمية للوصول للخدمات الصحية مثل خدمة موعد وتطبيق صحة ونظام وصفتي كما تم تفعيل مركز صحة 937 بما يتواكب مع تطلعات المواطنين ويحقق رغباتهم.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العديد من التجمعات الصحية في بعض مناطق المملكة وسيتبعها إطلاق تجمعات صحية أخرى في باقي المناطق وذلك كأحد مخرجات برنامج التحول المؤسسي.

وتُحقق هذه التجمعات عدداً من الفوائد للمستفيدين أبرزها تحقيق مبادرات الصحة العامة وبرامج نموذج الرعاية الجديد في تطبيق مساراته المختلفة، بحسب الوزير.

وأكد أن "الصحة" ستواصل التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية مثل الحد من الأمراض المزمنة والتدخين والسمنة وغيرها بالإضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية.

وثمن وزير الصحة في تصريح بمناسبة صدور موازنة الخير لهذا العام، ماتحظى به منظومة الصحة من رعاية واهتمام كبيرين من لدن القيادة الحكيمة، مبيناً أن القطاع الصحي يشهد في هذا العهد الزاهر حراكاً تطويرياً شاملاً دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

ولفت الانتباه إلى أن "الصحة" سعت لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الدعم الكريم وقامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية وإطلاق المبادرات النوعية والتي أسهمت في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية.

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