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محدث.. أسعار الذهب تتراجع هامشياً عند التسوية

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محدث.. أسعار الذهب تتراجع هامشياً عند التسوية محدث.. أسعار الذهب تتراجع هامشياً عند التسوية

مباشر: تراجعت  الذهب عالمياً بشكل هامشي عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع التطورات التجارية إضافة لترقب المستثمرين اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويراقب المستثمرون التطورات التجارية مع تصريحات من الصين تشير إلى رغتبها في عقد صفقة تجارية في أسرع وقت ممكن مع الولايات المتحدة.

كما يركز المستثمرون على اجتماع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري يعقبه المؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول، بالإضافة لاجتماع المركزي الأوروبي.

وخفض المركزي الأمريكي معدل الفائدة في العام الحالي ثلاث مرات خلال ثلاثة اجتماعات متتالية لتتراوح الفائدة بين 1.50 إلى 1.75 بالمائة.

وكشفت بيانات اليوم عن هبوط صادرات الصين للشهر الرابع على التوالي بعكس التوقعات.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.01 بالمائة أو ما يوازي 0.20 دولار ليسجل 1464.90 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن مسجلاً 1459.61 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.660.

مباشر (اقتصاد)

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