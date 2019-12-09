تقرير: ترامب والديمقراطيون يقتربان من الاتفاق بشأن صفقة أمريكا الشمالية

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الديمقراطيين في مجلس النواب وإدارة الرئيس دونالد ترامب قريبون من التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، بعد شهور من المداولات .

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر لم تسمها اليوم الإثنين، أن مجلس النواب الذي يمتلك الديمقراطيون الأغلبية فيه من الممكن أن يقوم بالتصويت على الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحلول 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويحتاج البيت الأبيض إلى إرسال تشريع التصديق على الاتفاقية إلى الكونجرس لبدء عملية الموافقة على الصفقة، ويمكنه القيام بذلك بحلول الأسبوع المقبل، وفقاً للتقرير.

ويدفع البيت الأبيض للحصول على موافقة الكونجرس على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية قبل نهاية العام، حيث يسعى الرئيس دونالد ترامب لتحقيق فوز اقتصادي وسياسي قبل انتخابات 2020.

وعندما يتلقى المشرعون مشروع القانون سيكون أمامهم 90 يوماً للتصديق على الاتفاقية.

وفي أواخر العام الماضي، وقعت كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اتفاقًا تجاريًا جديدًا يحل محل اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية "نافتا".