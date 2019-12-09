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وزير المالية السعودي: المواطن سيرى ما يسره عام 2020

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وزير المالية السعودي: المواطن سيرى ما يسره عام 2020 وزير المالية السعودي: المواطن سيرى ما يسره عام 2020

الرياض – مباشر: قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الاثنين، إن موازنة المملكة للعام 2020 تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف الوزير الجدعان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين اعتمدت خلال الموازنة، "شهدنا تطورًا كبيرًا في الخدمات الحكومية؛ وسنستمر في الإنفاق على المشروعات التي تهم المواطن وبإذن الله سيرى ما يسره في عام 2020".

وذكر الوزير الجدعان، أن موازنة المملكة الجديدة للعام 2020 اعتمدت الإنفاق الإجمالي بقيمة 1.02 تريليون ريال، وقدرت الإيرادات الإجمالية بقيمة 833 مليار ريال.

وأضاف الوزير أن موازنة المملكة للعام 2020 قدرت العجز بنحو 187 مليار ريال ما يمثل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

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