ملك الأردن يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور قمة العشرين

القاهرة – مباشر: تلقى الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، رسالة دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة كضيف شرف في أعمال قمة العشرين خلال العام المقبل.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ستتولى رئاسة قمة العشرين واستضافتها في عام 2020.

وأكد الملك عبد الله، في رسالة جوابية إلى خادم الحرمين الشريفين، حرصه على تلبية الدعوة للمشاركة في أعمال القمة، بحسب الديوان الملكي الأردني.

وشدد الملك عبد الله على أن رئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة، لمجموعة العشرين تعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعيها لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره.

يشار إلى أن هذه الدعوة وجهت لعدد محدود جدا من قادة الدول، وكان الأردن تلقى دعوة سعودية للمشاركة في الأعمال التحضيرية لقمة العشرين.

بدأت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين للمرة الأولى كأول دولة عربية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020م،

تستضيف السعودية خلال عام الرئاسة أكثر من 100 اجتماع ومؤتمر، تتوزع بين اجتماعات وزارية، واجتماعات ممثلي الحكومات بالإضافة إلى اجتماعات لممثلي المجتمع المدني، وتعقد قمَّة القادة يومي 21 - 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020م في الرياض.

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