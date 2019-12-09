وفاة قاهر التضخم الأمريكي "بول فولكر"عن عمر 92 عاماً

من: أحمد شوقي

مباشر: توفى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق "بول فولكر" في منزله أمس الأحد عن عمر يناهز 92 عاماً.

وبحسب ابنته "جانيس زيما" توفي فلوكر الذي ولد في في 5 سبتمبر/أيلول لعام 1927 يوم الأحد في منزله في نيويورك.

وحصل فولكر على درجة الماجستير في الاقتصاد السياسي من جامعة هارفارد، وأصبح خبيرًا اقتصاديًا في الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك في عام 1952، ثم في بنك تشيس مانهاتن ووزارة الخزانة في الفترة من عام 1969 إلى عام 1974

وترأس فولكر الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة من 1979 إلى 1987 تمكن خلالها من إنهاء أزمة التضخم الجامح في الولايات المتحدة.

وفي عام 1980 ارتفع معدل التضخم لمستوى غير مسبوق بلغ 14.8 بالمائة وفي سيبل مكافحة ذلك رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في عهد فولكر معدل الفائدة إلى رقم قياسي بلغ 22.36 بالمائة في يوليو/تموز 1981.

وفي غضون عامين من ذروة معدل الفائدة، تباطأ معدل التضخم إلى أقل من 3 بالمائة.

ومع ذلك، كان لارتفاع لمعدل الفائدة آثارها السلبية حيث وقع الاقتصاد في الركود، وقبل أزمة 2008، كان الركود 1981-1982 أسوأ هبوط اقتصادي في الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم وبلغ معدل البطالة في عام 1982 حوالي 10.8 بالمائة.

ويقول الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ، الذي عين فولكر رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 1979. "كان بول عنيدًا بقدر طول قامته، وعلى الرغم من أن بعض سياساته كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت مكلفة سياسياً، إلا أنها كانت الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".