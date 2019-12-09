ولي العهد السعودي: "موازنة 2020 تستهدف بيئة استثمارية جاذبة"

الرياض – مباشر: أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة السعودية تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف ولي العهد أن موازنة المملكة لعام 2020 جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

ونوه الأمير محمد بن سلمان، بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م وحرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

كان مجلس الوزراء أقر في جلسة استثنائية اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، بنفقات إجمالية قيمتها 1.02 تريليون ريال، مقارنة بتوقعات العام المالي الحالي البالغة 1.048 تريليون ريال.

وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي يرتكز عليه النمو المستدام.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي.

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