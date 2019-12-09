تفاصيل الإنفاق بقطاعات موازنة السعودية 2020

الرياض- مباشر: أظهر البيان المالي لموازنة السعودية 2020، تراجع الإنفاق على 6 قطاعات، وارتفع على 3 قطاعات أخرى.

وشهد قطاع الخدمات البلدية، أعلى زيادة في الإنفاق بنسبة 28.5 في المئة، بموازنة 2020، ليسجل نحو 62 مليار ريال، مقابل 59 مليار ريال متوقعة في 2019.

وقفز الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 26.7 في المئة ليصل إلى 70 مليار ريال في 2020، مقابل 49 مليار ريال متوقع في 2019.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الإنفاق بموازنة السعودية 2020:

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الموازنة العامة للعام 2020-2021، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية- واس.

وقدر إجمالي الإنفاق خلال 2020 بنحو 1.02 تريليون ريال مقابل 1.1 تريليون ريال خلال 2019.

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