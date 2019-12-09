أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تفاصيل الإنفاق بقطاعات موازنة السعودية 2020

Google+ Print

الرياض- مباشر: أظهر البيان المالي لموازنة 2020، تراجع الإنفاق على 6 قطاعات، وارتفع على 3 قطاعات أخرى.

وشهد قطاع الخدمات البلدية، أعلى زيادة في الإنفاق بنسبة 28.5 في المئة، بموازنة 2020، ليسجل نحو 62 مليار ريال، مقابل 59 مليار ريال متوقعة في 2019.

وقفز الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 26.7 في المئة ليصل إلى 70 مليار ريال في 2020، مقابل 49 مليار ريال متوقع في 2019.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الإنفاق بموازنة السعودية 2020:

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الموازنة العامة للعام 2020-2021، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية- واس.

وقدر إجمالي الإنفاق خلال 2020 بنحو 1.02 تريليون ريال مقابل 1.1 تريليون ريال خلال 2019.  

ترشيحات:

أبرز التوجهات الاستراتيجية لميزانية السعودية 2020

أبرز 5 أرقام في ميزانية السعودية 2020

وزير المالية: 1.02 تريليون ريال إجمالي الإنفاق بميزانية السعودية 2020

وزير المالية السعودي: 131 مليار ريال عجز متوقع خلال 2019

خادم الحرمين الشريفين: صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020

الوزراء السعودي يقر ميزانية 2020 بجلسة استثنائية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر