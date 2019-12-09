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الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تسمية المكلف بتشكيل الحكومة إلى 16 ديسمبر

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جي بي سي نيوز :- أعلنت الرئاسة اللبانية تأجيل موعد الاستشارات النيابية حول تسمية المكلف بتشكيل الجديدة، والتي كانت مقررة غدا الاثنين، إلى الـ16 من ديسمبر الجاري.

وأوضحت المديرية العامة للرئاسة اللبنانية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون قرر إرجاء الاستشارات "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتمل تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة".

وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة اتصالات أجراها عون، شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، للبحث في ملف تشكيل الحكومة.

ونقلت قناة "الجديد" أن "رؤساء الكتل الكبيرة طلبت تأجيل الاستشارات لأسبوع في حد أقصى"، في حين طلب الحريري من عون التأجيل إلى يوم الخميس. 

المصدر: RT + مواقع إخبارية لبنانية

 

جي بي سي نيوز

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