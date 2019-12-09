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أردوغان: لن نخرج من سوريا إلا إذا طلب منا ذلك الشعب السوري شاكرا

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أردوغان: لن نخرج من سوريا إلا إذا طلب منا ذلك الشعب السوري شاكرا أردوغان: لن نخرج من سوريا إلا إذا طلب منا ذلك الشعب السوري شاكرا

جي بي سي نيوز :- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد أن يطلب ذلك الشعب السوري "شاكرا".

وقال أردوغان، خلال اجتماع للمجلس الاستشاري لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بمدينة اسطنبول، اليوم السبت: "لن نخرج من سوريا إلا إذا قال لنا الشعب السوري شاكرا عليكم الخروج الآن".

وشدد أردوغان على أن القوات التركية موجودة في سوريا بـ"دعوة الشعب السوري وبموجب اتفاق أضنة" المبرم بين البلدين عام 1998.

وأشار الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده ستخرج من سوريا بعد انسحاب الدول الأخرى، وأوضح في هذا السياق: "جميع الزعماء الذين تحدثنا إليهم يسألوننا متى ستخرجون من سوريا ونحن نقول لهم أنتم ماذا تفعلون هناك؟".

وتتعرض تركيا لانتقادات مستمرة من قبل دائرة واسعة من الدول الغربية والعربية بسبب إطلاقها، يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي يتعاون معها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد "داعش" بينما تقول تركيا إنها ذراع لـ"حزب العمال الكردستاني".

وهذه العملية هي الثالثة لتركيا في سوريا منذ 2016، حيث يسيطر الجيش التركي على أراض واسعة في الشمال، وتأتي دون أي مصادقة من قبل السورية التي تتهم السلطات في أنقرة بانتهاك السيادة السورية واحتلال أراضي البلاد.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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