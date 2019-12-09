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محدث.. انخفاض الأسهم الأوروبية بالختام بعد بيانات سلبية

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محدث.. انخفاض الأسهم الأوروبية بالختام بعد بيانات سلبية محدث.. انخفاض الأسهم الأوروبية بالختام بعد بيانات سلبية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بفعل بيانات اقتصادية مخيبة للآمال بشأن الوضع في ثاني أكبر عالمياً إضافة لترقب اجتماع المركزي الأوروبي.

وتراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 1 بالمائة لتقود خسائر البورصة الأوروبية، بينما ارتفعت أسهم قطاع التجزئة بنحو 0.5 بالمائة لتكون أكبر الرابحين.

ويأتي الهبوط في البورصات الأوروبية بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أن صادرات الصين شهدت هبوطاً في نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الرابعة على التوالي على عكس ما كان يتوقعه المحللون.

في حين أن صادرات ألمانيا سجلت ارتفاعاً بنحو 1.2 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالرغم من التوترات التجارية العالمية، كما صعدت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 7 أشهر.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن قرار السياسة النقدية الأخير هذا العام من البنك المركزي الأوروبي والأول تحت قيادة كريستين لاجارد والمزمع عقده يوم الخميس المقبل.

وعلى صعيد آخر، تأثرت الأسواق المالية في أوروبا سلباً من تراجع سهم شركة النفط البريطانية "تولو أويل" بنحو 71.8 بالمائة في نهاية الجلسة بعد تقدم رئيسها التنفيذي "بول مكادي" باستقالة مع التنفيذ الفوري إضافة إلى إلغاء توزيعات الأرباح وسط استمرار الصعوبات التي تواجه عملياتها في غانا.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 406.39 نقطة، كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.08 بالمائة ليسجل 7233.9 نقطة.

وسجل المؤشر الألماني "داكس" تراجعاً بنحو 0.5 بالمائة ليهبط إلى 13105.6 نقطة، كما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 5837.2 نقطة.

وبحلول الساعة 5:16 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي مسجلاً 1.1066 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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