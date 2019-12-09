أبرز التوجهات الاستراتيجية لميزانية السعودية 2020

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن أبرز التوجهات الاستراتيجية لميزانية 2020.

جاء ذلك عقب إقرار مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية- واس.

وكشفت الوزارة أن التوجهات الاستراتيجية تتضمن استكمال مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.

وتضمنت التوجهات الاستراتيجية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.

وأظهر البيان المالي للميزانية الصادر اليوم الاثنين، أن تقديرات الإيرادات لعام 2020 بلغت 833 مليار ريال، مقابل 975 مليار ريال في ميزانية 2019.

وقدرت النفقات خلال 2020 بنحو 1.02 تريليون ريال مقابل 1.1 تريليون ريال خلال 2019.

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