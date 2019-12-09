أبرز 5 أرقام في ميزانية السعودية 2020

الرياض- مباشر: كشفت بيانات وزارة المالية السعودية، عن إيرادات ونفقات ميزانية السعودية للعام 2020.

وأظهر البيان المالي للميزانية الصادر اليوم الاثنين، أن تقديرات الإيرادات لعام 2020 بلغت 833 مليار ريال، مقابل 975 مليار ريال في ميزانية 2019.

وقدرت النفقات خلال 2020 بنحو 1.02 تريليون ريال مقابل 1.1 تريليون ريال خلال 2019.

وتوقعت الوزارة وصول عجز ميزانية 2020 إلى 187 مليار ريال، مقابل 131 مليار ريال فعلي 2019.

ويظهر الجدول التالي أبرز 5 أرقام ميزانية السعودية 2020.

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية- واس.

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