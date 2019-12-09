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وزير المالية: 1.02 تريليون ريال إجمالي الإنفاق بميزانية السعودية 2020

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وزير المالية: 1.02 تريليون ريال إجمالي الإنفاق بميزانية السعودية 2020 وزير المالية: 1.02 تريليون ريال إجمالي الإنفاق بميزانية السعودية 2020

الرياض – مباشر: قال وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان، إن موازنة المملكة الجديدة للعام 2020 اعتمدت الإنفاق الإجمالي بقيمة 1.02 تريليون ريال، وقدرت الإيرادات الإجمالية بقيمة 833 مليار ريال.

وأضاف الوزير الجدعان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، نقلا عن وكالة الأنباء - واس، أن موازنة المملكة للعام 2020 قدرت العجز بنحو 187 مليار ريال ما يمثل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد الوزير الجدعان، بأنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام للمملكة العربية السعودية في نهاية العام 2020م إلى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، بنفقات إجمالية قيمتها 1.02 تريليون ريال، مقارنة بتوقعات العام المالي الحالي البالغة 1.048 تريليون ريال.

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