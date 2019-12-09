وزير المالية السعودي: 131 مليار ريال عجز متوقع خلال 2019

الرياض- مباشر: توقع وزير المالية السعودي، محمد عبدالله الجدعان، إن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م نحو 1.05 تريليون ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، للإعلان عن ميزانية 2020، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية- واس، أن قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه سجل نمواً قدره 7.4 %، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 %.

وتابع: سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4 %، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 %.

وأردف أن عدد من القطاعات الواعدة شهدت نمواً خلال الربع الثاني من العام 2019م، ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8 %.

ووفقا لتقديرات سابقة لوزارة المالية، بلغ الإنفاق في الميزانية 1.106 تريليون ريال بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018م، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018م.

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