وكالة: ترامب يلتقي وزير الخارجية الروسي غداً

مباشر: ذكرت وكالة رسمية روسية أن وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن غداً الثلاثاء.

وتأتي زيارة "لافروف" إلى واشنطن من أجل محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" وسط المحاولات الثنائية لإزالة التوترات في العلاقة بين الدولتين في الفترة الماضية على خلفية اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وأضافت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلاً عن مصدر من وزارة الخارجية، اليوم الإثنين: "نتوقع أن يستقبل ترامب وزير الخارجية الروسي والذي سيعقد محادثات مع نظيره بومبيو".

وتأتي المحادثات الروسية الأمريكية في الوقت الذي يسعى فيه الجانبين لاتفاقية والتي سوف تستبدل أو تمدد معاهدة الأسلحة النووية والتي سوف تنتهي في فبراير/شباط 2021.

وفي الأسبوع الماضي، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد معاهدة الأسلحة مع الولايات المتحدة بدون شروط مسبقة أو المزيد من المحادثات.