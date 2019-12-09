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الوزراء السعودي يقر ميزانية 2020 بجلسة استثنائية

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الوزراء السعودي يقر ميزانية 2020 بجلسة استثنائية الوزراء السعودي يقر ميزانية 2020 بجلسة استثنائية

الرياض - مباشر: أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، نقلا عن وكالة الأنباء - واس.

وقدرت السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إجمالي النفقات بقيمة 1.02 تريليون ريال، مقارنة بتوقعات العام المالي الحالي البالغة 1.048 تريليون ريال.

وتم تقدير الإيرادات بنحو 833 مليار ريال، مقارنة بتقديرات تبلغ 917 مليار ريال في 2019 بنمو 1.2 بالمائة عن العام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 863 مليار ريال في 2022.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019 كأول ميزانية تريليونية في تاريخ المملكة على مستوى حجم الإنفاق.

وقدرت ميزانية 2019 أن يبلغ حجم الإنفاق 1.106 تريليون ريال بزيادة 7 بالمائة عما كان متوقعا، وبلغت الإيرادات المقدرة 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ 9 بالمائة عن توقعات العام السابق.

مباشر (اقتصاد)

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