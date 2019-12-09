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طلب قوي من المستثمرين على عطاء الفيدرالي في سوق "الريبو"

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طلب قوي من المستثمرين على عطاء الفيدرالي في سوق "الريبو" طلب قوي من المستثمرين على عطاء الفيدرالي في سوق "الريبو"

مباشر: طلب المستثمرون الحصول على 25 مليار دولار إضافية في شكل قروض قصيرة الآجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعياً إلى تعزيز التمويل خلال نهاية العام.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم الإثنين، أن إجمالي الطلب في عملية إعادة الشراء "الريبو" لآجل 28 يوماً بلغ 43 مليار دولار مقابل العرض البالغ 25 مليار دولار من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ويأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن تخفف الجهود من القيود النقدية في نهاية العام وأن تساعد في تجنب تكرار الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض لليلة واحدة الذي حدث في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأدى استمرار الطلب على النقد "الكاش" على الرغم من عمليات الاحتياطي الفيدرالي إلى قلق بعض المستثمرين من أنه يمكن أن يثير التوتر في السوق بالقرب من نهاية العام لأن البنوك عادة ما تتراجع عن الإقراض لتقليص ميزانياتها العمومية قبل العمليات الحسابية التنظيمية في 31 ديسمبر/كانون الأول.

مباشر (اقتصاد)

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