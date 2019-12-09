الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع ترقب تطورات اقتصادية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، لتتجه لأول هبوط في 4 جلسات مع ترقب تطورات تجارية واقتصادية هامة.

وكان قطاع الطاقة الأسوأ أداءً "وول ستريت" حيث تراجع بنجو 0.9 بالمائة، كما قاد سهم "3 إم" خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز" بعد أن انخفض بأكثر من 1 بالمائة.

وأبدت الصين رغبتها في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في أسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك مع اعتزام واشنطن فرض جولة جديدة من التعريفات الجمركية على بعض السلع الصينية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

بينما ضغطت بيانات صينية على معنويات المستثمرين، حيث تراجع الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم للشهر الرابع على التوالي بعكس التقديرات.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت بوتيرة قوية في نهاية جلسة الجمعة الماضية بعد تقرير الوظائف الذي تفوق على التوقعات.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 27966.5 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 3141.7 نقطة، بينما استقر "ناسداك" عند مستوى 8657.2 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.599.