وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يعقدون الدورة التحضيرية لقمة الرياض

الرياض – مباشر: عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ 145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "التحضيرية" للدورة الأربعين للمجلس الأعلى.

وانعقد الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني.

وعقد وزراء الخارجية اجتماعهم الدوري المشترك مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، برئاسة الشيخ أحمد بن يوسف الحارثي رئيس الهيئة بدورتها الحالية.

واستعرض رئيس الهيئة الاستشارية تقرير الهيئة عن أعمال دورتها الثالثة والعشرين، ومرئياتها تجاه الدراسات التي كلفت بدراستها من قبل المجلس الأعلى.

وفي هذا السياق، قال أنور قرقاش، إن مجلس التعاون لهو تعبير عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف قرقاش، أن المنظومة تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلدان الخليج ولشعوبها، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من دينها الحنيف والمواثيق الدولية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يدعم المصلحة المشتركة والتعاون والشراكة.

ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون، إن وزراء الخارجية بحثوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري.

وأضاف الزياني، أنه تمت مناقشة ما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة الى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها الى الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها.

وأعلن الزياني، مطلع الشهر الجاري، عن انعقاد القمة الخليجية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر/ كانون الثاني 2019، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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