الفنلندية "سانا مارين" تتجه لتصبح أصغر رئيس وزراء في العالم

مباشر: وقع الاختيار على الفنلندية "سانا مارين" لتكون في قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مما يمهد الطريق أمام صاحبة الـ34 عاماً لتصبح أصغر رئيس وزراء في العالم.

ومن المتوقع أن تؤدي وزيرة النقل الحالية اليمين الدستورية كرئيسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة، لتترأس حكومة ائتلافية يسارية وسطية تضم خمسة أحزاب ترأسها جميعها نساء.

وقالت "مارين" للصحفيين أمس الأحد، بعد فوزها برئاسة الحزب الاشتراكي: "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإعادة بناء الثقة".

وأضافت "مارين" رداً على أسئلة حول تجربتها السياسية: "لم أفكر أبداً في عمري أو جنسي، أفكر في الأسباب التي دفعتني إلى المشاركة في السياسة وتلك الأشياء التي فزنا بها بثقة الناخبين".

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من استقالة رئيس الوزراء السابق "أنتي رين" في الأسبوع الماضي بعد أن أعلن حزب الوسط في الحكومة الائتلافية الفنلندية أنه فقد الثقة به بعد إضراب لموظفي البريد.

وعندما تتولى مارين منصبها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستصبح أصغر رئيس وزراء في العالم في عمر 34 عامًا، ويليها رئيس الوزراء الأوكراني "أوليكي هونشاروك" صاحب 35 عامًا.

وبدأت "مارين" العمل في السياسة في سن الـ27 عاماً عندما أصبحت رئيس مجلس المدينة في "تامبيري" إحدى مدن الدولة الأوروبية التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة.