كوريا الشمالية تهاجم ترامب: "رجل مسن متهور وفوضوي"

مباشر: انتقد مسؤول في كوريا الشمالية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، قائلة إنها جعلته يبدو مثل "رجل مسن متهور وفوضوي".

وتأتي تلك التعليقات التي نقلتها وكالة الأنباء الكورية عبر بيان أصدره المسؤول الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" اليوم الإثنين، في سياق تصعيد لخلافات الند للند بين واشنطن وبيونغ يانغ قبيل انفراجة مرتقبة في المحادثات النووية مع اقتراب نهاية العام.

وكان الرئيس الأمريكي قال في تغريدة عبر تويتر خلال عطلة الأسبوع الماضي إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ذكياً للغاية ولديه الكثير كي يخسره إذا تصرف بطريقة معادية الولايات المتحدة.

وقال "تشول": "هذا يشير بطبيعة الحالة إلى أن ترامب رجل مسن يفتقر للصبر".

وأضاف: "نظراً كونه رجل مسن بمثل هذا التهور والفوضوية، فإن الوقت قد يحين ليكون ليس أمامنا سوى وصفه بالخرف مجدداً".

وتُعيد تلك التطورات التصعيدية في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى الأذهان مسألة الأيام المضطربة في عام 2017، عندما سخر ترامب من كيم بأنه "رجل الصواريخ".

وأشار "تشول" خلال بيان اليوم إلى أن رأي كيم جونغ أون قد يتغير في ترامب إذا لم يقوم الرئيس الأمريكي يتغيير سلوكه.

وأضاف أنه إذا لم تمتلك الولايات المتحدة الإرادة والحكمة، فلا يمكنها سوى أن تراقب بقلق الواقع الذي سيشهد تزايد التهديد الأمني بمرور الوقت.