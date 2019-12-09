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مستثمر سعودي يعتزم استثمار 15 مليار جنيه بمدينة العلمين الجديدة

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مستثمر سعودي يعتزم استثمار 15 مليار جنيه بمدينة العلمين الجديدة مستثمر سعودي يعتزم استثمار 15 مليار جنيه بمدينة العلمين الجديدة

القاهرة - مباشر: كشف رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، اعتزام شركته استثمار نحو 15 مليار جنيه في مدينة العلمين الجديدة.

وأكد بندر العامري، أنه يستعد لضخ استثمارات جديدة في لوجود بيئة استثمارية جيدة، بعد أن قام بانهاء استثمارات له في دول أخرى، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين.

وأضاف "جئت مستثمراً إلى مصر بعدما أنهيت استثمارات في دول أخرى لوجود بيئة استثمارية جيدة في مصر.. وشركتي تستعد حالياً لاستثمار نحو 15 مليار جنيه في مدينة العلمين الجديدة".

وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي "اليوم التوجه عند السعوديين وحكومتهم ومستثمريهم هو زيادة الاستثمارات في مصر الشقيقة، ولكن يبقي حل بعض المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين.. ونحن قادرون علي مضاعفة استثماراتنا الموجودة في مصر مع حل بعض المشكلات".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المصر مصطفى مدبولي، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.

من جهته، أكد مصطفي مدبولي، أنه سيتم التنسيق مع السفير السعودي بالقاهرة لدراسة أي مشكلة للمستثمرين السعوديين.

وقال "سأتابع حل كل مشكلة فيها مع الوزراء المعنيين، وبحضور المستثمرين أنفسهم حتي يتم الحل".

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، أنه يوجد عدد من المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين بذلت جهوداً لحلها، وهناك عدد آخر من المشكلات نتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين السعوديين.

فيما قال سفير المملكة العربية بالقاهرة أسامة نقلي، إن الأهم من الإستثمارات الحكومية المتبادلة بين البلدين، هو استثمارات القطاع الخاص، ولذلك هناك توجه من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر بهذه المرحلة.

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