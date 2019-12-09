إطلاق منصة "سعودية-إماراتية" بمعرض الأغذية الأفريقي 2019 بالقاهرة

أبوظبي - مباشر: شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بمنصة مشتركة ضمن أعمال معرض الأغذية الأفريقي "فوود آفريكا 2019"، والذي انطلقت أعماله اليوم (الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول) بالقاهرة ويمتد حتى 11 من الشهر ذاته.

ووفقا لبيان صحفي، صادر اليوم الاثنين، ينظم المنصة المشتركة كل من هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات.

وتأتي المشاركة في أعمال المعرض ضمن زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى من دولة الإمارات برئاسة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة أكثر من 70 من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال من الدولة.

وتعد المنصة "السعودية-الإماراتية" أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات بالمعارض الدولية ذات الاهتمام المتبادل، والتي تأتي ضمن مخرجات (خلوة العزم) بهدف توحيد الطاقات والإمكانات وتأسيس نموذج استثنائي للتعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التنموية.

وتضم المنصة نحو 35 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية من البلدين تستعرض أكثر من 120 علامة تجارية إماراتية وسعودية، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

وتسعى المنصة إلى تمكين الدخول في مشاريع مشتركة بالأسواق الإفريقية تُعزز من الطاقات الإنتاجية للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بما يخدم أجندة الأمن الغذائي للبلدين وأيضا على صعيد المنطقة ككل.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يشكلان أكبر اقتصادين عربيين كما أنهما يعدان من أهم الدول الـ 10 المُصدرة عالمياً، بإجمالي قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 750 مليار دولار في عام 2018.

وتستحوذ الدولتان على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال 2018 بحسب البيانات المنشورة في مركز التجارة العالمي.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، تعد السعودية الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً لدولة الإمارات وفقاً لبيانات عام 2018.

يشار إلى أن معرض الأغذية الأفريقي "فوود آفريكا 2019" المقام في القاهرة، يعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية للأغذية والمشروبات بالأسواق الأفريقية.

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